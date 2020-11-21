محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت القوات المسلحة، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو بشأن تفاصيل التدريب المشترك "سيف العرب". ويقام التدريب المشترك "سيف العرب"، في مصر بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بمشاركة 6 دول عربية، هي: مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان، في الفترة بين 17 إلى 26 نوفمبر الجاري.

كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة 6 دول عربية.. استمرار فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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