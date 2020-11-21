لصيانة الفواصل.. الجيزة: غلق جزئي لكوبري "6" بطريق الواحات لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة المقاولون العرب بصيانة الفواصل العرضية لكوبري "6" بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر بالمنطقة المواجهة لكمبوند ريحانة. وقالت المحافظة، في بيان، السبت: "مما يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري 6 لمدة أسبوع تنتهي يوم الخميس الموافق 26/11/2020 على أن تكون الأعمال من الساعة 8 صباحا لـ 8 مساء طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور". ونوهت محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

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