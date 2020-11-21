المرور: غلق جزئي لكوبري 6 بطريق الواحات الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تجري إدارة المرور، أعمال تطوير أعلى طريق الواحات، ما يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري 6 لمدة أسبوع الخميس المقبل.

وذكرت الإدارة العامة للمرور في بيان اليوم السبت، أن شركة المقاولون العرب ستقوم بصيانة الفواصل العرضية لكوبري " 6 " بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر " بالمنطقة المواجهة لكمبوند ريحانة.

وتستمر الأعمال من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

ومن المقرر أن تنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الإعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.