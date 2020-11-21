محام: إخلاء سبيل محمد أشرف في اتهامه ازدراء الدين الإسلامي وسب مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أكد عمرو محمد، المحامي، إخلاء سبيل محمد أشرف "الاستاند أب كوميدي" بضمان محل إقامته؛ لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي وتهديد قيم الأسرة المصرية، وسب وقذف مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم، ونشر محتوى يهدد الأمن والسلم الاجتماعي من شأنه التحقير من إذاعة القرآن الكريم"؛ وذلك بعد سخريته من إذاعة القرآن الكريم خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشاب خلال مقطع الفيديو الذي استمر لمدة دقيقتين في حفل "جلوكال شو" يتضمن عروضًا مختلفة "للاستاند أب كوميدي"؛ "أكتر ناس بقى بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هما مذيعين إذاعة القرآن الكريم، مش عارف بيتكلموا كدا ليه؟، ولما بيجي يقدموا ضيف مش بيقدموه عادي لازم يبقى في حوار كدا.. الإذاعة دي كانت دايمًا شغالة عندنا في البيت طول النهار وأنا صغير كنا إحنا بنام وهما شغالين، وكان في برنامج اسمه بريد الإسلام وأنا عشان كنت طفل صغير كنت مفكر اللي بيقدم البرنامج 3 أشخاص، ومعرفش إن هو واحد وبيقلب في طبقات صوته عشان يخوفني أنا شخصيًا"، واستمر الشاب بالتنمر على أسلوب إلقاء مذيع البرنامج حتى نهاية الفيديو.

وبعد تداول الفيديو وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشؤون القانونية بالهيئة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور، ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان لها أنها ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي، مشددًا على أن الهيئة لن تتهاون حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه، على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا، بعدما قدمت برامج دينية هادفة متميزة، رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي".

وحذرت الهيئة الوطنية للإعلام بشدة "أي جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول، والذي أقل من أن يوصف حتى بالانحطاط الأخلاقي"، وأنها سوف تتخذ "كافة الإجراءات القانونية ضده".

فيما قال محمد أشرف، إنه لم يقصد توجيه إهانة لمذيعي وقراء إذاعة القرآن الكريم.