"النقض" تقضي براءة 5 متهمين في قضية "أحداث المراغة" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، ببراءة 5 متهمين في الطعن رقم 15591/88 قضائية، برقم كلي 1754 شمال سوهاج، وجزئي 10258 لسنة 2015 جزئي، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المراغة".

كانت محكمة جنايات سوهاج، أصدرت أحكامها في شهر أبريل من عام 2018 "غيابيا وحضوريا" على المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 190 متهمًا بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد 15 سنة، و10 سنوات، و5 سنوات، و3 سنوات مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الشرطية لمدة عامين، وبدأت المحكمة إعادة محاكمة 21 متهما من الصادرة ضدهم أحكام غيابية في القضية، بعد تسليمهم أنفسهم، أو ضبطهم من جانب الشرطة، وقيامهم بإعادة إجراءات المحاكمة.

وترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو من عام 2015، عندما وردت معلومات لرئيس فرع الأمن الوطني بسوهاج، تفيد بقيام بعض العناصر من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بالإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بدائرة المحافظة، واستهداف الضباط والأفراد، والمنشآت الشرطية، والاقتصادية، والعامة.