شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: غرف عمليات بالمراكز لمتابعة جولة الإعادة بانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول في جولة الإعادة بانتخابات النواب، وتذليل أي عقبات.

وأكد محافظ مطروح، جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة، لاستقبال انتخابات الإعادة بمجلس النواب 2020، مشيراً إلى توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مع حث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدا التزام الجهاز التنفيذي بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين.