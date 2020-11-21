«الأرصاد» : أمطار خفيفة إلى متوسطة الأحد.. والقاهرة 22

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأحد أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 40 % تقريباً ) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد – دمياط- بورسعيد – العريش ).
أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) .
كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .
وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري الرياح نشطة على خليج السويس .
ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا .
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 14»، الإسكندرية «21 – 15»، قنا «25- 14»، الأقصر «25– 14»، أسوان «26– 15» .
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الوضع في مصر
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اصابات
112,318
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تعافي
101,685
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وفيات
6,521
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