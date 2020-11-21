شكرا لقرائتكم خبر عن لتجاوز وقت خطبة الجمعة.. إلغاء تصريح وخصم شهرين لخطيبين بالقاهرة وشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة الدكتور أحمد فهمي أبوالقمصان بأوقاف القاهرة ، وعدم السماح له بصعود المنبر، على أيعمم ذلك على مستوى مساجد الجمهورية وخاصة مديريتي القاهرة والجيزة لمنعه من أي عمل دعوي بالمساجد، كما قرر خصم شهرين من بدل صعود المنبر الخاص بالشيخ بديع عبدالغني عبدالباقي علم الدين، إمام وخطيب بأوقاف شمال سيناء، وذلك لتجاوز كل منهما الوقت المحدد لخطبة الجمعة.

وحذر القطاع الديني من أي تجاوز في هذا الشأن وأي مخالفة لتعليمات الوزارة فيما يتصل بالإجراءات الاحترازية والتعليمات بشأن مواجهة فيروس «كورونا» .