شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشدد على إزالة التعديات وإشغالات الطرق من شوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، السبت، جولة تفقدية بشوارع مدينة كفرالشيخ، وشدد على إزالة التعديات، وإشغالات الطرق، من شوارع مدينة كفرالشيخ، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور كفرالشيخ والجهات المعنية، لتسيير الحركة أمام المواطنين والحفاظ على السيولة المرورية، والمظهر الحضاري للشارع المصري.

شملت جولة المحافظ، الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، وتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة، بالإضافة إلى أعمال شارع ابراهيم المغازي وتحويله إلى اتجاه واحد، كذا طريق صبري القاضي، مشددًا على أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، بضرورة الالتزام بحدود المحال والأماكن الخاصة بهم، وعدم التعدي على حرم الطريق.