- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» تشهد وصول أكبر قافلة لدعم الأسر الأولي بالرعاية في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها د.منال عوض محافظ دمياط، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولي بالرعاية لـ«المنيا»، التي أطلقها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس الماضي، بالعاصمة الإدارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظي المنيا، ودمياط، محتويات القافلة، كما أطلعوا على طرق توزيعها لضمان وصولها للأسر الأولي بالرعاية.
جاء ذلك على هامش افتتاحهم معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بمحافظة المنيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,318
-
تعافي
101,685
-
وفيات
6,521
كانت هذه تفاصيل خبر «القباج» تشهد وصول أكبر قافلة لدعم الأسر الأولي بالرعاية في المنيا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.