شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» تشهد وصول أكبر قافلة لدعم الأسر الأولي بالرعاية في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها د.منال عوض محافظ دمياط، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولي بالرعاية لـ«المنيا»، التي أطلقها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس الماضي، بالعاصمة الإدارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظي المنيا، ودمياط، محتويات القافلة، كما أطلعوا على طرق توزيعها لضمان وصولها للأسر الأولي بالرعاية.

جاء ذلك على هامش افتتاحهم معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بمحافظة المنيا.