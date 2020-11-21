شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اجتماع «الأعلى للجامعات».. «عبدالغفار» يؤكد انتظام الدراسة ومعاقبة المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، السبت، في رحاب جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس، والسادة رؤساء الجامعات.

في بداية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وهنأها على متحف الفن المعاصر بمجمع الفنون والثقافة، كما تقدم بالتهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوه، الذي تم تعيينه رئيسا لجامعة الإسكندرية بقرار جمهوري.

وخلال الاجتماع، أكد عبدالغفار، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، وفق منظومة التعليم الهجين، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية المستشفيات الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق الطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية، مشددا على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد.

واستمع المجلس للعرض التقديمي الذي قدمه الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وتعميم التصميمات الإنشائية والضوابط الاسترشادية الخاصة بالجامعات الأهلية واشتراك الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهلية في ضوء التكليفات الرئاسية، كما تم عرض الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وأسلوب إدارة مشروع تجهيز عدد 15 جامعة أهلية تتبع الجامعات الحكومية.

كما عرض الموقف الحالي للمشروع القومي لوضع الاشتراطات البنائية وضبط العمران بالمدن المصرية، حيث تتولى الجامعات كل في محافظته بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني وإدارات التخطيط العمراني بالمحافظات وضع اشتراطات وضوابط العمران من خلال معايير تخطيطية تتضمن الكثافة السكانية والبنائية وعلاقتها بالخدمات الأساسية والمرافق وشبكات البنية الأساسية والطرق وصولا إلى تحديد اشتراطات عمرانية تعمل على تحسين جودة الحياة بالمدن المصرية.

ووافق المجلس على إلغاء إجازات التفرغ الدراسي للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكليات الطب في الجامعات المختلفة لمدة ٦ أشهر، لإتاحة الفرصة لهم للقيام بدورهم في مستشفيات وزارة الصحة خلال الفترة الحالية. وذلك لهذا العام فقط.

كما وافق المجلس أيضا على الطلب المقدم من جامعة طنطا، لإنشاء جامعة طنطا الأهلية بمجمع الكليات بسبرباي، ووافق المجلس على عقد ندوات توعية عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك لرفع الوعي بمخاطر الفساد.

وأيضا تمت الموافقة من جانب المجلس، على تشكيل لجان متخصصة تهدف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية الطلاب والمجتمع الجامعي بأضرار الزيادة السكانية على خطط التنمية المستقبلية للدولة المصرية.

واستعرض المجلس ما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عقدت في بغداد خلال الفترة من28-31 أكتوبر 2020، والتي شهدت اتفاق الجانبين على تبادل الخبرات للأساتذة بالجامعات المصرية والعراقية.