شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» ينظم قافلة مساعدات إلى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قافلة صندوق تحيا مصر تحت عنوان «نتشارك.. عشان بكرة»، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وفتحى الجمل مدير عام التضامن الاجتماعى وممثلى الجمعية الشرعية والإدارات المعنية بمطروح .



تأتي القافلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية واستمرار تقديم المساعدات للفئات والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتوزيعها من خلال المؤسسات المجتمعية بمطروح.

ووجه محافظ مطروح الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها بالمحافظة وكذلك لوزارة التضامن الاجتماعى ولصندوق تحيا مصر، على استمرار انطلاق قوافل المساعدات والرعاية للفئات الاكثر احتياجا كأهم أولويات الحكومة مع تعميق الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في خدمة الأهالى، موجها بسرعة توزيعها على الأهالى المستحقين من الفئات والأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى من خلال الكشوف الموضح بها الأماكن والأسماء .



وتضم قافلة المساعدات الغذائية 2400 كرتونة مواد غذائية زنة 11 كجم للكرتونة، و4 أطنان لحوم دواجن بعدد 2567 شنطة دواجن زنة 1،2كجم، و2750 بطانية سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمطروح، ضمن قوافل الخير.



وأوضح ماجد عزت منسق صندوق تحيا مصر بمطروح أن المواد الغذائية والبطاطين سيتم توزيعها من خلال 4 جمعيات ومؤسسات خيرية هي الأورمان ومصر الخير والجمعية الشرعية وبنك الطعام تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وتأتى ضمن أكبر قافلة إنسانية في العالم ينظمها صندوق نحيا مصر قوامها 199 سيارة «جامبو»، و271 مقطورة، وتستهدف مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، وتشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن، كما تشمل القافلة مليون بطانية، لحماية الأسر من قسوة الشتاء. لتقديم المساعدات للأهالى الأكثر احتياجا.