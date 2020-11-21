شكرا لقرائتكم خبر عن مركز إعداد القادة بجامعة بنها يفتح التطوع للطلاب من خلال 9 لجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز إعداد القادة بجامعة بنها، برئاسة الدكتور محمد السيد أبوسالم، عن فتح باب التطوع لطلاب جامعة بنها في 9 لجان، وذلك بناء على توجيهات الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، باستكمال دور المركز في إعداد وتأهيل الطلاب في جميع نواحي ومجالات الحياه وأهمها البحث العلمي وخدمة المجتمع والمشاركة الإيجابية والتطوع في العمل العام.

وشملت اللجان، بحسب بيان صحفي، لجنة التنظيم، المسئولة عن تنظيم جميع الفعاليات التي ينظمها المركز من معسكرات وندوات وورش عمل ودورات أون لاين، ولجنة الإعلام، المسئولة عن إبراز جميع أنشطة المركز للصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال التصوير والتصميمات والجرافيك والمونتاچ وكتابة التقارير الصحفية وتقديم الندوات، ولجنة العلاقات العامة المسؤولة عن الإعداد والتجهيز لجميع الفاعليات والتواصل مع الأفراد والمؤسسات داخل الجامعة وخارجها، ولجنة الشكاوى والمقترحات، المسئولة عن استقبال الشكاوي وعرضها ووضع مقترحات لحلها، ولجنة التقييم والمتابعة، المسئولة عن تقييم مدى الاستفادة من الفعاليات والمدربين والمحاضرين ومتابعة تنفيذ كل لجنة المهام الخاصة بها.

كما تضم لجنة المعلومات، المنوطه بجمع أكبر عدد من المعلومات التي تهم المركز وتساعد في وضع الخطة وكل ما يخص الجامعة ووزارة التعليم العالي ورصد وتحليل الشائعات ومواجهتها ورفعها إلى الجهات المعنية، ولجنة الأنشطة والفعاليات، المختصه بعمل خطط ومقترحات للأنشطة والفعاليات المختلفة التي يقدمها المركز في جميع المجالات، ولجنة الفتيات، المهتمة بطالبات جامعة بنها ودورها التوعيه بأهمية دور المرأة في المجتمع المصري وإبراز دور الفتاة داخل الجامعة وخارجها، وأخيرا لجنة ذوي الهمم، المسئولة عن دعم وإستقطاب الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة وعمل أنشطة مختلفه لهم ومعرفة مشاكلهم وإيجاد حلول لها.

وتابع البيان، أن فتح باب التطوع يأتي من منطلق مبدأ إتاحة الفرص وإبراز مجالات وسبل المشاركة الحقيقة الفعالة داخل المجتمع، وإستكمال خطة مركز إعداد القادة بجامعة بنها في دعم التنمية المستدامة بإعتباره مؤسسة تربوية وتنموية وتثقيفية وبحثية.

ويمكنك للطلاب الراغببن التسجيل من هنا.. ووسيتم التواصل هاتفياً مع المشتركين وتحديد موعد المقابلة الشخصية معهم في مقر مركز إعداد القادة بجامعة بنها (بمشتهر ).