شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح الحقن الشرياني لورم بالكبد عن طريق الأشعة التداخلية لمريض «62 سنة» ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، أحد مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، نجاح الحقن الشرياني لورم بالكبد عن طريق الأشعة التداخلية بوحدة القسطرة، لمريض يبلغ من العمر 62 عاماً يعانى من ورم بالكبد، تم علاجه عدة مرات من قبل، وأظهرت الأشعه المقطعية عودة النشاط السرطانى مرة أخرى.

جاء المريض إلى العيادة الخارجية للأشعه التداخلية بمستشفى النصر التخصصي، وتم عمل حقن شرياني عن طريق القسطرة بقيادة الدكتور محمد زيتون، استشاري الأشعة التداخلية بالمستشفى.

وأظهرت الأشعة المقطعية ثلاثية المراحل على الكبد اختفاء النشاط السرطاني بالورم وانخفاض دلالات الأورام إلى المعدل الطبيعي.