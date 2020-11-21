شكرا لقرائتكم خبر عن «لصيانة الفواصل».. غلق جزئي لكوبري «6» بطريق الواحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظة الجيزة، عن قيام شركة المقاولون العرب، بصيانة الفواصل العرضية لكوبري «٦» بطريق الواحات نطاق مدينة ٦ أكتوبر «بالمنطقة المواجهة لكمبوند ريحانة»، مما يستلزم آجراء غلق جزئي لكوبري «٦» لمدة «أسبوع» تنتهي يوم الخميس المقبل، على أن تكون الأعمال من الساعة ٨ صباحآ وحتي الساعة ٨ مساء طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور .

وتنوه محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية، بنطاق الأعمال بالكامل لضمان آمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركه المرورية.