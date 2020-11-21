شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

في دسوق، قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز والمدينة، بمتابعة حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية وتفريغ صناديق القمامة، والنظافة حولها، فضلاً عن إزالة الحشائش ورفع المخلفات وتراكمات القمامة وقص وتهذيب الأشجار بالقرى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 90 عمود إنارة بمدخل المدينة، وطريق الشركات، والميدان، وشارع الجيش، وكورنيش النيل.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بجميع أنحاء المدينة، والقري.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، بقري الروضة، ومنشأة عباس، وتيدا.

كما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إستمرار حملات النظافة بمداخل ومخارج المدينة، وتفريغ صناديق القمامة بقرية قونه، وقص وتهذيب الأشجار بشارع جمال عبدالناصر، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة، وتغيير وتركيب أعمدة الإنارة بقرية الحصة.

وفي سياقٍ متصل، أشرفَ أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات والمخلفات أولاً بأول بالمدينة.

وتابع المهندس هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، إستمرار العمل برفع القمامة من نقاط التجميع الوسيطة من الشوارع العامة والفرعية، ومحيط المدارس، ودور العبادة، وكذا صناديق جمع القمامة والمتولد اليومى ونقلها إلى المقلب الرئيسي.

وقام المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، بمتابعة إستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل بالمدينه والقرى، بالإضافة إلى مسح وتمهيد شارع مركز الشباب، وشارع المعهد الدينى، وطريق السيد خليل مخالى العبودية، وطريق مدخل كمبورس حتى المدرسة الإبتدائية بالسيد خليل.