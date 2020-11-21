شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ماكينة غسيل و10 أسّرة لدعم مراكز الكلى بكفرالشيخ من صندوق تحيا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت محافظة كفرالشيخ 15 ماكينة غسيل كلوي و10 أسّرة لدعم مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة، وذلك من صندوق تحيا مصر ضمن مبادره (كلنا جنبك)، والتى وصلت اليوم السبت للمحافظة، وكان في إستقبالهم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

وصرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزاره الصحه بكفرالشيخ، في بيان إعلامي لها، أنه قد استلام 15ماكينة للغسيل الكلوى و10 أسره للمرضى وتم اعداد خطة لتوزيع هذه الماكينات على مراكز الكلى بالمستشفيات الحكومية بالمحافظه ويأتى ذلك في ضوء خطة الوزارة للإهتمام بإحلال وتجديد مراكز الكلى والمبادره الرئاسيه لرعاية مرضى الفشل الكلوى.

وتقدمت بخالص تقديرها للدعم المقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بمنظومة الصحة.

وصول أجهزة غسيل كلوي للمحافظه

وصول أجهزة غسيل كلوي للمحافظه