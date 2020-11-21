شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدير مستشفى كفر الشيخ العام ونائبه عن العمل بعد وفاة طفل بالحضانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إيقاف مدير مستشفى كفر الشيخ العام ونائبه عن العمل، لمدة شهر، لحين الانتهاء من التحقيق معهما في الشؤون القانونية بالمحافظة، للقصور في التعامل مع الطفل «م.ع.ص» الذي توفي في حضانة المستشفي، أمس الجمعة. كما قررت وكيل وزارة الصحة تكليف أحد وكلاء مدير المستشفى بتسيير أعمال المستشفى لحين انتهاء التحقيقات. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف مدير مستشفى كفر الشيخ العام ونائبه عن العمل بعد وفاة طفل بالحضانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.