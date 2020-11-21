شكرا لقرائتكم خبر عن جمال هلال: لا يوجد حل سحري للثورة الرقمية.. وهناك ضرورة للتأقلم مع آثارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الجلسة الثانية لمؤتمر «مستقبل الإعلام في العالم» بعنوان «الظواهر الإعلامية الجديدة في عصر العولمة والتكنولوجيا» وأدار الجلسة الصحفي المصري ومنتج المحتوى الرقمي بقناة سكاي نيوز عربية في أبوظبى أبانوب عماد.

وتضمنت الجلسة نقاش بين كل من د. هويدا مصطفى- عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، جمال هلال- المترجم والدبلوماسى والمستشار السابق للبيت الأبيض، حنان البدرى- الكاتبة والصحفية وخبيرة الشؤون الدولية وخاصة في الشأن الأمريكى، وهشام الناظر- مدير شركة جوجل بمصر، والدكتورة داليا الشيخ- دكتورة الاتصال السياسي بجامعة بورنموث بالمملكة المتحدة، والأستاذ طارق العبادى- مدير مختبرات مايكروسوفت للابتكار بأوروبا والشرق الأوسط، والمحرر الهندى راجيش مينون الذي يعمل لدى تايمز أوف إنديا.

افتتح أبانوب عماد الجلسة بالإشارة إلى ظهور كثير من الأشكال الصحفية على السطح مؤخراً وحظيت بانتشار واسع على صفحات القنوات والصحف من خلال إنتاج التقارير باستخدام الموبايل أو ما يعرف بصحافة «الموجو» البودكاست، القصص الصحفية المدعومة بالبيانات، وألقى كذلك الضوء على العديد من التحديات التي تواجه الإعلام الرقمى مثل تحدى مواجهة الأخبار الكاذبة أو fake news، والتحديات التي تواجه صانع المحتوى نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعى في صناعة المحتوى وتقديم الأخبار.

وفى إطار الحديث عن الأخبار الكاذبة أشار جمال هلال الدبلوماسى وكبير مستشاري البيت الأبيض سابقاً في كلمته أننا نعيش الآن في عصر ثورة رقمية عصرية غير مرتبطة بمجتمع معين، فيمكن لمدون واحد لديه عدد كبير من المتابعين أن ينشر معلومة تحقق انتشار واسع في وقت قصير، حيث أعطت التكنولوجيا للفرد القدرة الوصول على المعلومة ونشرها لعدد غير محدود، وأصبح لدى المتلقى مصادر متعددة للمعلومات ويستطيع أن يحكم بنفسه عن مدى صحة المعلومة.

وفى نفس السياق، أضاف جمال هلال إنه لا يوجد حل سحرى للثورة الرقمية، وأشار إلى أهمية التأقلم مع آثار الثورة الرقمية، وأكد على وجود مزايا للثورة الرقمية بالأخص للإعلام التقليدي الذي ترك المنافسة على نشر الخبر العاجل إلى المنصات الرقمية لتقوم بذلك، وتحول دوره إلى تحري دقة المعلومات المنشورة على منصات التواصل الرقمى