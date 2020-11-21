شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بالكريسماس.. محافظ جنوب سيناء يضي أنوار «سوهو» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زينت أنوار مدينة السلام، شرم الشيخ، في احتفالات عيد الميلاد المجيد، واستعدادات السنة الجديدة، حيث انتشرت أشجار الميلاد، بمنطقة سوهو سكوير، بالإضافة لهدايا الكريسماس، كما تلألأ ميدان سوهو سكوير، بإنشاء تماثيل من الأضواء، عبارة عن بابا نويل، وديناصور وطاووس، ومئات الأشجار، وكلمات التهنئة بالعام الجديد.

ومثل كل عام أقيم التقليد السنوي لمدينة شرم الشيخ، من خلال إضاءة وتزين السوق التجاري في المدينة، وإطلاق الألعاب النارية، وأقامة حفل موسيقي كبير من أجل الإعلان عن بداية الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنة.

وأضاء محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، شجرة الميلاد في سوهو سكوير، ليعلن بدء الاحتفالات، وأكد فودة، حرصه على تنفيذ هذا التقليد السنوي في عامه العاشر، رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، متخذا كافة الإجراءات الاحترازية، من خلال الاهتمام بالتعقيم وتوزيع الكمامات على الحضور، حيث تم تسليم ١٠ آلاف كمامة، ليتم توزيعها على الحضور، كذلك يتم بث معلومات للتوعية والمطالبة، بالتباعد عبر الميكرفونات، كما أن طبيعة المكان كانت عامل مساعد لكونه في الهواء الطلق، وليس مغلق ومساحته كبيرة، والجمهور منتشر في كافة الأماكن، ومستمتع بالحفل الموسيقي.

وأكد محافظ جنوب سيناء إصراره بأن تظهر شرم الشيخ أمام العالم، بأضوائها، رغم الأحداث الحالية، متمنيا بأن يكون العام المقبل أفضل وأفضل.

من ناحيته، أكد رامي رزق الله كامل، نائب رئيس مجلس إدارة سافوى جروب، أنهم كانوا مترددين في إقامة هذا الحدث، بسبب الوضع الحالي، لكن هذا الحدث أصبح تقليدا سنويا، ويساعد بشكل كبير على تنشيط السياحة، خصوصا في ظل تواجد عدد من السائحين، والذي يترك لديهم آثر وذكرى جيدة ورسالة جيدة، تؤكد أن شرم الشيخ هي المدينة الخضراء، وهذا ما شجعنا على إقامه الحدث، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كذلك تم تقليل الأعداد، حيث كان لدينا العام الماضي خمسة عشر ألفا، وهذا العام، وصلنا إلى ٥٠٠٠ من أجل رسالة سلام وأمان للعالم.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يضئ أنوار سوهو سكوير استعدادًا لانطلاق احتفالات الكريسماس

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يضئ أنوار سوهو سكوير استعدادًا لانطلاق احتفالات الكريسماس

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يضئ أنوار سوهو سكوير استعدادًا لانطلاق احتفالات الكريسماس

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يضئ أنوار سوهو سكوير استعدادًا لانطلاق احتفالات الكريسماس

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يضئ أنوار سوهو سكوير استعدادًا لانطلاق احتفالات الكريسماس

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يضئ أنوار سوهو سكوير استعدادًا لانطلاق احتفالات الكريسماس

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يضئ أنوار سوهو سكوير استعدادًا لانطلاق احتفالات الكريسماس

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يضئ أنوار سوهو سكوير استعدادًا لانطلاق احتفالات الكريسماس

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يضئ أنوار سوهو سكوير استعدادًا لانطلاق احتفالات الكريسماس

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يضئ أنوار سوهو سكوير استعدادًا لانطلاق احتفالات الكريسماس

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يضئ أنوار سوهو سكوير استعدادًا لانطلاق احتفالات الكريسماس