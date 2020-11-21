شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ :تلقينا 98634 طلب تصالح بـ462 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 98 ألفا و634 طلب تصالح، بقيمة 461 مليونا و993 ألف جنيه.

وأكد نور الدين أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.