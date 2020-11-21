شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الفرنسى يطالب تركيا بوقف تهريب السلاح إلى شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وزير التجارة الفرنسي، فرانك ريستر، تركيا بوقف تهريب السلاح في شمال أفريقيا، والتوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا، قائلا:"نحن نعلم جيدا أنها تلعب على ذلك الوتر وهذا لم يعد مقبولا".

ووفقا لقناة سكاى نيوز عربية، قال وزير التجارة الفرنسي، إن أوروبا قد تفرض عقوبات على تركيا بسبب سلوكها غير المقبول في ناغورني كاراباخ، مؤكدا أن تركيا تلعب دورا مشينا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا.

وكانت ألمانيا طالبت أمس تركيا بالتوقف عن استفزازاتها في مياه شرق المتوسط في حال أرادت تجنب أي عقوبات أوروبية، مطالب مدعومة أيضا من الجانب الفرنسي.