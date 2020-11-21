شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان خلال افتتاح قمة العشرين: ساهمنا بـ21 مليار دولار للتصدى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال افتتاح قمة العشرين أن عام 2020 عاما استثنائيا، مضيفا أن المملكة قدمت الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق مدفوعات الدين، وأكد أن المملكة ساهمت فى مجموعة العشرين بـ 21 مليار دولار للتصدي لجائحة كورونا، مؤكدا أن جائحة كورونا تسببت للعالم بخسائر اقتصادية واجتماعية، حسبما ذكرت " واس".

وأكد الملك سلمان أن المملكة تهدف لاغتنام فرص القرن الحادى والعشرين للجميع، وينبغى أن نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل.