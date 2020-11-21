شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية العليا تستمع للمرافعة فى 9 طعون بانتخابات النواب للمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي موضوع، بجلسة اليوم للمرافعة في 9 طعون مقامة علي إعلان النتيجة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالنسبة للمرحلة الثانية.

ونظرت المحكمة 141 طعنا انتخابيا صباح اليوم بالجلسة، ومن المقرر صدور أحكام نهائية باته لحجز هذه الطعون للحكم منذ الجلسة السابقة .

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعضالدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها .

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجيةالشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات ، وتضمن البعض منها الإحاله لعدمالاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعضالطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ فى فرز الأصوات .