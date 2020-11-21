شكرا لقرائتكم خبر عن الرى السودانية: السودان تقرر عدم المشاركة بالاجتماع الوزاري حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الرى والموارد المائية السوادنية، عدم مشاركة السودان في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده اليوم السبت 21 نوفمبر 2020.

وقالت وزارة الرى والموارد المائية بدولة السودان، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك:" قرر السودان عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر اليوم السبت 21 نوفمبر 2020".



وزارة الرى والموارد المائية فى دولة السودان

ومن جانبه، أكد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في رسالة بعث بها للدكتور بيكلي سليشي وزير الموارد المائية الإثيوبي على موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة وأن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية اثبتت انها غير مجدية.

وجددت الرسالة التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الافريقي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرضى للأطراف الثلاثة اعمالا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.