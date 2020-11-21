شكرا لقرائتكم خبر عن سيف العرب.. تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو عّن التدريب المشترك "سيف العرب"، والمقام فى مصر بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بمشاركة 6 دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان، فى الفترة بين ١٧ إلى ٢٦ نوفمبر الجارى.

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