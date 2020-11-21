شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يطلق "البرلمان والناس" أكبر مبادرة للحوار بين المواطنين والنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق مؤسسة ”الخليج 365” مبادرة "البرلمان والناس" لتكون أكبر وأجرأ منصة حوار مفتوح بين المواطنين ونواب البرلمان من كافة المحافظات والأحزاب السياسية والمستقلين.

وتتضمن المبادرة سلسلة من الندوات واللقاءات المباشرة "لايف" على صفحات الخليج 365 على منصات السوشيال ميديا وخاصة "فيس بوك" لفتح حوار مباشر بين المواطنين ونواب البرلمان سواء الحالي أو البرلمان الجديد، ويطرح من خلالها المواطنون أسئلتهم على النواب ويتم الرد عليها فى نفس الوقت فى بث مباشر على منصات الخليج 365 على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما يتم عقد مجموعة من الندوات من النواب لطرح أسئلة الشارع عليهم وفتح نقاش صريح حول وعودهم للناخبين وطموحات المواطنين المنتظر تحقيقها فى البرلمان المقبل، وخطة كل نائب لتقديم الخدمات المنتظرة فى كل دائرة ومحافظة يمثلها فى البرلمان.

وتسير خطة المبادرة في لقاءاتها وندواتها كالتالى:

- نواب البرلمان الحالي

- نواب ممثلون للدوائر والمحافظات المختلفة

- نواب ممثلون لنواب القائمة والفردى

- نواب ممثلون لكافة الأحزاب والكيانات السياسية

- النواب المستقلون

ويدعو ”الخليج 365” لسلسلة الندوات واللقاءات بتلك المبادرة مجموعات من نواب البرلمان الممثلين لكافة الأحزاب والتيارات السياسية على اختلاف توجهاتها السياسية، كما يشارك فيها ممثلون لكافة الدوائر الانتخابية والمدن والمحافظات.