شكرا لقرائتكم خبر عن نتائجه مبشرة ويحظر على كبار السن.. تعرف على آخر تجارب لقاح كورونا الصينى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة خلال الفترة الحالية، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددا على أهمية تحقيق التباعد الاجتماعى والابتعاد عن المناطق المزدحمة نهائيا وارتداء الكمامة.

وقال الدكتور أشرف حاتم، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم إجراء التجارب الإكلينيكية فى مصر على اللقاح الصينى، وهو عبارة عن فيروس كورونا "ضعيف"، جاهز لتحفيز المناعة ولكن بدون أضرار، ويمنع تعاطيه لأصحاب المناعة الضعيفة وكبار السن فوق الـ 65 عامًا، ونتائجه مبشرة جدًا حتى الآن، موضحا أنه تم الانتهاء من التجارب الإكلينيكية فى مصر، وسيتم جمعها وإعلانها من قبل الجانب الصينى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولو كانت فاعليته جيدة سيتم تصنيعه بمصر فى المصل واللقاح "فاكسيرا"، مضيفًا أن نسبة نجاح التجارب الإكلينيكية على اللقاح الصيني بمصر، وصلت لأكثر من 85%.

وأشار إلى أن العالم حتى الآن أمام لقاحي فايزر وموديرنا المحتملين، واللذين من نوع الفاكسين "RNA "، موضحًا أن لقاح "موديرنا" يعمل على تحفيز مناعة الجسم لمقاومة الفاكسين، ويستعمل على مرتين الأولى يعقبها الثانية فى غضون 28 يومًا.

وذكر أشرف حاتم، أن مشكلة لقاح فايزر تتمثل في سبل التخزين، حيث إنه يتطلب درجات حرارة باردة منخفضة جدا تصل إلى سالب 70 وهى درجة حرارة ستواجه مشكلة كبيرة في عملية النقل. أمام موديرنا يخزن في ثلاثجات عادية.

وأوضح أنه بالنسبة للقاح موديرنا فإنه يخزن فى درجة حرارة 2-8 درجة مئوية، ويمكن تخزينه في الثلاجة العادية وبالتالي لقاح موديرنا له الأفضلية في عملية النقل ومن ثم هناك توقع بأن يكون أفضل كثيرا من لقاح فايزر.