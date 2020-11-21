شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الشهيدة رقم 203 الدكتورة رغدة الدخاخنى بعد وفاتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة رغدة الدخاخنى إستشارى أمراض النساء والتوليد، والتى توفيت متأثره بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتها الكريمة، داعية الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء بسبب الإصابة بكورونا إلى(203) شهيد.
من ناحية أخرى، كان قد قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة استعدادا للموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد، قررت شراء كمامات بجودة مرتفعة لتوزيعها على الأطباء بكافة المحافظات، بقيمة 500 ألف جنيه، لحماية الأعضاء من مخاطر العدوى، مشيرا إلى أن النقابة تتواصل مع النقابات الفرعية لتوزيعها وفق احتياجات كل نقابة فرعية بالمحافظات، لافتا إلى أنه قد يتم شراء دفعة ثانية من الكمامات فى حال الحاجه لها.
وأوضح القاضى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن النقابة ستطلق مجموعة من الندوات التثقيفية للأطباء للوقاية من كورونا، حول أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية وكيفية الالتزام بها، إنطلاقا من دور النقابة الأصيل فى المشاركة فى المنظومة الصحية، خاصة فى ظل ما يواجهه العالم من وباء كورونا، ودعما لحماية الأطباء باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الجائحة.
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