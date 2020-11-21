شكرا لقرائتكم خبر عن «المستقلين الجدد»: لسنا معارضين للدولة.. والحزب وقف ضد الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي حزب المستقلین الجدد ما تردد بأنه معارض للدولة، مؤكدا فى بيان ما تردد في الآونة الأخیرة بأن تحالف المستقلین الذي أسسه الحزب ھو تحالف معارض للدولة، مؤكدا أن الترویج حدث أثناء خوض الانتخابات ضد حزب مستقبل وطن، واستخدم الكثیرین ذللك في تشویه ضد الحزب والتحالف.

تابع البيان، أنه لزم التنویه والرد على ذلك للرأي العام حتى تكون الحقائق واضحة، مؤكدا أن الحزب لیس معارضا للدولة منذ إنشاؤه عام 2011 بل على العكس وقف ضد الجماعة الإرھابیة وخاض الانتخابات البرلمانیة 2012 ضد الإخوان ورفض الدخول في أي تحالفات حزبية، وحصل الحزب على أحكام قضائیة تؤكد ما قامت به الجماعة الإرھابیة من تزویر، واستطاع إعادة الانتخابات في بعض الدوائر بأحكام قضائیة تثبت التزویر آنذاك، في سابقة لم تحدث في تاریخ انتخابات القوائم.