شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة السيول المُحتملة.. رئيس مدينة القنطرة غرب يقود حملة لتطهير خطوط الصرف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء عمر إدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، تنفيذ أكبر خطة تطهير لجميع خطوط الصرف الخاصة بالأمطار، القنطرة شرق، في إطار الاستعدادات الخاصة بمواجهة الأمطار واحتمالات هطول المزيد منها أو السيول.
وقال إدريس إن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، يتابع بنفسه خطة التطهير، مشددًا على ضرورة القضاء على أي تجمعات للأمطار للجهاز التنفيذي بضرورة الاستعداد الجيد لموسم الشتاء.
وأصدر رئيس المركز والمدينة توجيهاته، بإعلان حالة الطوارئ لفرقة التدخل السريع، برئاسة المهندس محمد على نائب، رئيس المركز والمدينة، وإعلان حالة الطوارئ بالقرية لمواجهة موجة الأمطار المنتظرة.
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