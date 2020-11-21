شكرا لقرائتكم خبر عن منح عضوية الاتحاد الدولي للغة العربية لعميد تربية بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الاتحاد الدولي للغة العربية منح عضويته للدكتور محمد سالم عميد كلية التربية جامعة بورسعيد، تقديرا لدوره في خدمة اللغة العربية واستنهاض الهمم في الارتقاء بها على مستوى العالم. وقرر الإتحاد إضافة السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور محمد سالم في الموسوعة الدولية للعلماء والمختصين الفاعلين في خدمة اللغة العربية على مستوى العالم. وأثنى الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد على هذا الجهد المشرف الذي يعد فخرا للجامعة وأبنائها كما تمنى للدكتور محمد سالم كل التقدم والرقى. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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