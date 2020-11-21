شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: صرف إعانات مالية فورية بـ450 ألف جنيه للحالات الإنسانية وذوي الهمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تخصيص 450 ألف جنيه لأكثر من 60 أسرة، تضُم حالات إنسانية وذوي احتياجات خاصة.

بدأ محافظ المنوفية اللقاء بالتوجيه لإعداد خطاب لوزيرة الصحة للتنسيق بشأن إتخاذ اللازم نحو حالة طفلة من ميت خاقان مركز شبين الكوم تعانى من إعاقة كاملة من الدرجة الأولى وليس لها تأمين صحى ولا بطاقة كشف ذوى الهمم، كما أمر المحافظ بصرف كرسى كهربائى لها لمساعدتها، فضلاً عن توجيه خطاب لمحافظ البحر الأحمر لندب والدها مبدئيا والذى يعمل بمجلس مدينة حلايب وشلاتين لحين إتمام اجراءات نقله للمحافظة مراعاة لظروفه الأسرية.

ووجه المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعى بعمل معاينة لمنزل أحد الحالات من عزبة ناصف بكفر داوود وإعداد تقرير خلال الأسبوع الحالى للنظر في أمره، كما قرر المحافظ إعفاء مواطنة بناحية أشمون من إيجار محل لمدة عامين مراعاة لظروف وفاة رب الأسرة وتعول 4 أطفال، فيما وجه بالتنسيق الكامل مع القوى العاملة لتوفير فرصة عمل لمواطنة من ذوى الهمم وحاصلة على بكالريوس تجارة شعبة إدارة أعمال لرغبتها في العمل وتحقيق ذاتها رغم إعاقتها.

كما وجه المحافظ التنسيق مع أحد الجمعيات الخيرية لمساعدة أحد الحالات تعانى من ضعف شديد بالسمع وعدم الكلام وتحتاج لعملية زرع القوقعة السمعية فضلاً عن صرف إعانة مالية عاجلة لها، وكذا توفير أطراف صناعية لأحد الشباب من ناحية كفر السنابسة مركز منوف يعانى من بتر بالساق نتيجة حادث تصادم قطار وتم صرف إعانة مالية له وكرسى كهرباء لمساعدته على الحركة بشكل أفضل.

كما تم خلال الإجتماع الإستجابة الفورية لإستغاثة أحد المواطنين من كفرفيشا بمنوف يعانى من إعاقة حركية ويعول أطفال بمراحل التعليم المختلفة وليس لديه أي مصدر دخل وعلى الفور تم صرف إعانة مالية له ووجه المحافظ القوى العاملة بسرعة توفير فرصة عمل مناسبة له.

هذا وقد تم صرف مساعدات مالية للحالات الإنسانية وذوى الهمم بلغت قيمتها ما يقرب من 450 ألف جنيه بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال بالمحافظة، وأشار محافظ المنوفية أن العمل بكافة القطاعات الخدمية يسير وفق خطط مدورسة ومنظمة وبمعدلات سريعة على أرض الواقع.