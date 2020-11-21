شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستقبل أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية للأسر الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قافلة تضُم مواد غذائية وأطنان من اللحوم وبطاطين وملابس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأسر الأولى بالرعاية، والتي ينفذها صندوق «تحيا مصر».

وأشاد محافظ بني سويف بالمبادرة الرئاسية والتي تمثل هدية الرئيس السيسي للشعب المصري، مضيفا أن القافلة تتضمن مساعدات عينية ودعما للقطاع الصحي،حيث تم تسلم 34 سيارة ومبرد محملة تحتوي على أكثر من 36 ألف كرتونة مواد غذائية وأكثر من 12ألف بطانية وأكثر من 88 ألف شنطة فراخ مجمدة، ،حيث ستشمل المساعدات كافة المستفيدين من برامج كرامة وتكافل والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك بجانب دعم المنظومة الصحية بعدد 8 ماكينات غسيل كلوى و20 كرسي غسيل لتحسين مستوى الخدمة بالمستشفيات المركزية.

وأشارمحافظ بني سويف عقب تفقده للقافلة إلى أنه سيتم توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المركزية والكبيرة والتي ستقوم بتوزيعها على الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية،ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

من جهتها أوضحت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن أن المساعدات سوف توزع من خلال 8 جمعيات رئيسية وتشمل :الأورمان والتي ستقوم بتوزيع20 ألف كرتونة مواد غذائية و35 ألف شنطة دواجن و12500 بطانية ،فيما تقوم مصر الخير بتوزيع 4000 شنطة فراخ مجمدة و4 آلاف كرتونة مواد غذائية ،في حين تقوم الهيئة القبطية الإنجيلية بتوزيع المساعدات 3500 شنطة دواجن، وتقوم جمعية البر والتقوى بتوزيع 20 ألف شنطة دواجن، و10 آلاف كرتونة مواد غذائية، ويقوم بنك الطعام بتوزيع 4500 شنطة دواجن، وتقوم مؤسسة المصباح المضئ بتوزيع 5 آلاف شنطة دواجن و2000 كرتونة مواد غذائية و1000 كرتونة بطاطس ،موضحة أن الجمعيات سوف تقوم بتوزيع المساعدات على الجمعيات القاعدية بالقرى والتي بدورها تتولى عملية التوزيع المباشر على الأسر المستهدفة وتحت إشراف المديرية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

من ناحيته أضاف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة أن القطاع الصحي كان له نصيب وافر من تلك المساعدات في تعزيز دور المنظومة الصحية بالمحافظة، حيث تم دعم القطاع بعدد8 ماكينات غسيل كلوى و20 كرسى غسيل، والتي تم توزيعها بواقع 5 ماكينات بمستشفى اهناسيا و3 ماكينات لمستشفى الواسطى المركزي، فيما تم توزيع 10 كراسي غسيل على مستشفى اهناسيا و10 بمستشفى الفشن المركزي.

شهد تسلم المساعدات حضور كل من: الأستاذ عبده المغربي منسق صندوق تحيا مصر ببني سويف،والأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والدكتور محمد يوسف وكيل وزاة الصحة، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والأستاذ إمام أحمد مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة، والأستاذة حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، ،ومسؤولى الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من ممثلي الجميعات الأهلية.