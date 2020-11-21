شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: استكمال جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع واستمرار الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين باستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري، وكذا محيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق.

وأكد «شعراوي»، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة، ومن بينها الاسكندرية ومطروح والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الاخري.

كما كلف الوزير، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، باستمرار المتابعة على مدار اليوم خاصة في المحافظات التي من المتوقع وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والاطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية، مناشدا المواطنين بهذه المحافظات بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم اليومية والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم.

في سياق متصل، تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات التي تعرضت خلال اليومين الماضيين لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية فيما يخص رفع تراكمات مياه الأمطار وشفط المياه من الشوارع خاصة في محافظات الاسكندرية والجيزة والقاهرة والبحيرة.

وقال «شعراوي»، في تصريحات صحفية السبت، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى إستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي برفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق، وكذا استقرار حالة الطقس والأحوال الجوية في باقي محافظات الجمهورية.

وأوضح الوزير، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية.

وأكد تقرير غرفة العمليات بالوزارة استمرار جهود محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح والشرقية في رفع بعض تراكمات مياه الأمطار بالتنسيق بين معدات الاحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي.