شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 52 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على الأسواق والمخابز بمحافظة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، اليوم السبت، بالتعاون مع الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمحافظة، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمخابز بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بغرض رصد المخالفات وتحقيق الإنضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، والتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

وقد جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات التموينية لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس، والعمل على تحقيق كافة السبل لإرضاء المواطنين، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد أسفرت الحملات التى جرت بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، عن تحرير 52 مخالفة تموينية، منها 35 مخالفة للمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن - خبز غير مطابق للمواصفات - غلق المخبز أثناء مواعيد العمل - ومخالفات آخرى)، بالإضافة إلى تحرير 17 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، وتنوعت المخالفات بين (عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش - وعدم الإعلان عن أسعار- وعدم وجود شهادة صحية - ومخالفات لتجار تموينيين - قضايا أخرى متنوعة)، وقد تحررت محاضر بهذة المخالفات وأخطرت النيابة المختصة للتصرف.