شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير مستشفى الصدر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأعمال الجارية بمشروع تطوير مستشفى الصدر بمدينة بني سويف، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

تفقد المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال التطوير التي تتضمن إنشاء عناية مركزة بطاقة 25 سرير، بالإضافة إلى تطوير الأقسام الداخلية بطاقة 75 سرير ليصل إجمالي الأسرة إلى 100 سرير، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه.

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة تسريع وتيرة الأعمال، خاصة وأن المشروع يمثل أهمية قصوى للمنظومة الصحية بالمحافظة في مجال دعم الجهود لتحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية وفي ظل خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا،لاسيما وأن المستشفى تمثل ركيزة رئيسية في هذا الشأن،موجها بالعمل المتواصل لتذليل أية معوقات قد تطرأ، وسرعة إيجاد الحلول لها، وسرعة رفع المعوقات التي تتطلب تدخلا سريعا من وزارة الصحة التي لن تدخر جهدا في توفير الحلول والبدائل لضمان استمرار الأعمال بمعدلات التنفيذ المقبولة.

وأشار المحافظ إلى أنه يتلقى تقريرًا يوميًا عن نسب التنفيذ، من خلال لجنة متابعة المنشآت الصحية، مشيرًا لضرورة التنسيق الدائم بين كل عناصر منظومة تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر، وأن يتم تنفيذ الأعمال المقررة حسب المعايير والاشتراطات والأعمال التي أقرتها وزارة الصحة ضمن خطة التطوير الموضوعة مسبقا.

ومن جانبه، استعرض نائب المحافظ، د.عاصم سلامة، ما تم بشأن الصرف الصحي الخاص بالمستشفى والذي استلزم أن يدرج ضمن أعمال التطوير، حيث تمت مناقشة المقترحات الخاصة برفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمستشفى من خلال تنفيذ حلول فنية وهندسية، وذلك من خلال البدء في إنشاء بيارة صغيرة داخل المستشفى لتجميع مياه الصرف ورفعها باستخدام طلمبة رفع وتوجيهها إلى شبكة الصرف الرئيسية.

وأكد نائب المحافظ إلى أنه سيتابع من خلال اللجنة الميدانية «تنفيذ توجيهات المحافظ»بشأن ضرورة تسريع وتيرة الأعمال، مع العمل على الانتهاء من كل مرحلة على حدة ليتم إدراج كل مرحلة منتهية بالمنظومة الطبية والعلاجية بالمستشفى، مع مراعاة الالتزام بجدول زمني تفصيلي لتنفيذ الأعمال، خاصة وأن المستشفى تحظى بأهمية كبيرة في ظل الظروف الحالية والتي تتطلب الاستعداد الكامل بالمنظومة الصحية.

وأفاد وكيل وزارة الصحة بأن المستشفى تقوم بتقديم الخدمة الصحية المعتادة، وذلك بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية التي تدعم الخدمة الصحية بالمستشفى، خاصة في قسم الرعاية المركزة والمعامل، ودعم الإمكانات الطبية في استقبال حالات كورونا، مضيفا إلى أنه سيتم إعداد تقرير يومي عن الموقف التنفيذي للمشروع والمعوقات التي قد تطرأ لسرعة تلافيها.