شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استجابتهُ لهم.. «بوكيه ورد» لمحافظ المنوفية من مواطني شارع عاطف السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اليوم عدد من مواطني شارع عاطف السادات، بحي غرب شبين الكوم، «بوكيه ورد» للواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بسبب استجابته السريعة لإزالة نواتج الهدم بجوار مسجد الري بالشارع، والتي ظلت متراكمة منذ فترة طويلة.

أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مقدمًا الشكر لأهالي شارع عاطف السادات، وأكد على أن العمل مستمر على قدم وساق بمختلف نطاق المحافظة من خلال الحملات المكثفة لرفع تراكمات القمامة للانتهاء من كافة بؤر القمامة ونواتج الهدم بنطاق المحافظة.