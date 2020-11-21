شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة المنوفية»: استهدفنا 100% من حملة تجريع طلاب المدارس ضد الطفيليات المعوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، أنه تم الإنتهاء من تحقيق مستهدف حملة تجريع طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال على مستوى القطاع الريفي بنسبة تجاوزت١٠٠% .

وقال الدكتور السيد الدجوي، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة، أن الحملة القومية ضد الطفيليات المعوية استهدفت تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمحافظة (ريف- حضر) وذلك بعقار الميبندازول قرص واحد للجرعة والعقار آمن وفعال وقابل المضغ وذو طعم مقبول وذلك لخفض معدل انتشار الديدان المعوية، وأن مستهدف الحملة هو 665000 طالب حيث أن مستهدف المرحلة الابتدائية ( 595000) ومستهدف رياض الاطفال ( 70000) طالب.