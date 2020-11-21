شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: الدفع بأكثر من 260 معدة لمواجهة أمطار الإسكندرية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقيادات شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، عددًا من الشوارع بالمحافظة، لمتابعة جهود سحب مياه الأمطار.

وشملت الجولة، المرور على مناطق فندق أزور، كوبري سيدي جابر، جليم، شارع جمال عبدالناصر، ملك حفني، منطقة فيكتوريا، سموحة.

وأشار، رئيس الشركة القابضة، أنه تم الدفع بأكثر من 260 معدة تشمل (السيارات المجهزة لكسح المياه- طلمبات وبدالات- والمولدات المتنقلة) من شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالاسكندرية، والاستعانة بعدد 17 سيارة شفط و5 سيارات مدمجة و10 بدلات من شركات (الجيزة – مطروح – المنوفية – المنيا – الشرقية) بخلاف الفنيين.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من سحب تجمعات المياه بالمحاور الرئيسية ويتم التعامل أولا بأول مع أي تجمعات.

وأكد المهندس أحمد جابر، استمرار حالة الاستنفار والاستعداد القصوى بجميع فروع الشركة لحين انتهاء موجة الأمطار.