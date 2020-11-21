شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد مشروع ردم وتغطية ترعة الرملية بتكلفة 4.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مشروع ردم وتغطية ترعة الرملية بطول 1 كم وعرض 20 متر والمنفذ بمعرفة مديرية الطرق، بتكلفة مالية بلغت 4 مليون و500 ألف جنيه، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يربط امتداد طريق السلام شيبة وصولاً لموقف المنصورة بمدينة الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد والموازي لطريق الغشام، سيساهم وبشكل كبير في فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، ويعمل على تسهيل حركة الربط بين مدينة الزقازيق ومحافظة الدقهلية، مشيراً إلى أن أعمال الرصف ستتم بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وتشمل تنفيذ حارتين مروريتين ذهاباً وإياباً، وزرع أعمدة إنارة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على الطريق.

كلف المحافظ، المهندسة سلوي سامي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بإعداد تصور هندسي لربط الطريق الدائري بمحور ترعة الرملية المروري الجديد، لربط محافظة الشرقية بمحافظات القليوبية والقاهرة والدقهلية، مؤكداً على ضرورة تذليل أي عقبات قد تعترض أعمال تنفيذ المحور المروري الجديد، والذي سيقلل من وقت وجهد المسافرين.