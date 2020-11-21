شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يضبط سيارتين تسيران عكس الاتجاه: جريمة في حق الوطن والمواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضبط سيارتين تسيران عكس الاتجاه بطريق أبوحماد الزقازيق، ليصدر أوامره لرجال المرور بإستيقافهما وسحب رخصتي القيادة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين، مؤكدا أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن، ويمثل انتهاكاً لقانون المرور لما يسببه من وقوع حوادث تتسبب في إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء.

أبدى المحافظ استيائه الشديد من سلوك بعض السائقين أو أصحاب السيارات، من عدم إلتزامهم بقواعد المرور المنظمة لحركة السير على الطريق، مناشداً الجميع بإحترام القانون وتغيير السلوكيات للأفضل لضمان سلامة وأمن المواطنين.

وجه المحافظ، مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الإنضباط للشارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين حفاظاً على سلامة الجميع.