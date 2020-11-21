شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين جامعتي «الإلكترونية الأهلية» و«أسوان» في المجالات التعليمية والأكاديمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني، الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين وتبادل الخبرات العلمية وأعضاء هيئة التدريس، بهدف تكاتف الجهود بين الطرفين لخدمة العملية التعليمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدى الطرفين.

وقال عبدالسلام، إن رئيس جامعة أسوان يقدم كل الدعم لمركز الجامعة بأسوان بصفة خاصة وللجامعة بصفة عامة، وأنه يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه التعاون المشترك بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالدعم اللوجستي وتوفير قاعات الدرس للطلاب وتوفير شبكات الانترنت للوصول بمستوى عالي في المنظومة التعليمية المشتركة بين الجامعتين.

ومن جانبه، قال الدكتورأحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنها تعد أول زيارة لجامعة أسوان، بهدف توطيد أواصر التعاون المثمر والبناء بين الطرفين والعمل على بحث سبل التعاون مع الجامعة المصرية الإلكترونية وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتفعيل دور الجامعات الأهلية وأثرها البارز في تطوير المنظومة التعليمية.

وأضاف غلاب أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية تم إنشائها منذ عام 2008 وبها كلية حاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية إدارة الأعمال وتضم 12 فرع من جامعات مصر الحكومية وأن الدراسة تجمع ما بين الحضور عبر شاشات الفيديو كونفرانس وما بين الدراسة أونلاين وقد ظهرت ضرورة وأهمية الجامعة المصرية للتعلم الألكترونى في ظل مواجهة فيروس كورونا حيث أن طلاب الجامعة لم تتأثر دراستهم بل إستمرت بالوضع الطبيعي من خلال التعلم عن بعد ويحسب للجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى إمكانية الدراسات التربوية العامة والمهنية والخاصة والماجيستير في هندسة البرمجيات واثر ذلك في تبادل الخبرات وثماره في التحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء تبادلا كل من رئيسي الجامعتين الدروع ايذانا بانطلاق حقبة جديدة من التعاون البناء بين الطرفين.