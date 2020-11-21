شكرا لقرائتكم خبر عن «المواطنون استخدموا المراكب للوصول لمنازلهم».. قرى مطوبس تغرق بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت قرى السكري وبرج مغيزل وأبوخشبه بمركز مطوبس للغرق بسبب غزارة الأمطار، وتحولت العديد من الشوارع المنخفضة لبحيرات من الأمطار، وأعاقت المواطنين من الوصول لمنازلهم، واضطروا لاستخدام المراكب الصغيره للوصول إليها.

وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين، وأحد ابناء قرية برج مغيزل، إن «تلك القرى تحولت لبحيرات بسبب انخفاضها ومخلفات الأمطار بها وعمق المياه، ولا تمتلك القرى صرف صحي جيد، شكونا كثيرًا، لكن بدون جدوى»؟

وأضاف «نصار»: «هاجمت المياه منازلنا وأتلفت كل شيء وحولت حياتنا لجحيم».