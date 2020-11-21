شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «مصرية» لدعم المشروعات الصغيرة في نادي الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف نادي الجزيرة اليوم السبت معرض المشروعات الصغيرة التابعللجنة الاقتصادية وتنمية المجتمع التابعة لنادي روتري وذلك بمشاركةاكثر من ١٠٠ عارض وعارضة من مختلف المحافظات وبمشاركة عدد منالجمعيات الاهلية.

افتتح معرض «مصرية» لمنتجات الحرف التقليدية بحضور وزيرةالثقافة ايناس عبد الدايم ومحافظ البحر الأحمر .

شملت المعروضات اعمال جلدية واعمال فنية واطعمه وغيرها، وذلك داخل نادي الجزيرة بالزمالك، وسيستمر المعرض لمدة يوم واحد.

وقالت ماجدة الالفي منسقة للمعرض من روتاري ام المعرض جمع عدد من العارضين التابعين للجمعيات مثل النور والامل وجمعيات التراثالنوبي وايضا بمشاركة عارضين متخصصين في التراث والاعمال اليدوية.

واوضحت ان معرض مصرية هو معرض سنوي يعقد بنادي الجزيرة كل عام، وشهد هذا العام مشاركه لعارضين تابعين لمفوضية الساميةلشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة حيث شاركت اربع عارضات من دول ارتريا وجنوب السودان والسودان واليمن شاركت باعمال يدويةوفنية افريقية بالاضافة الي عمل الحناء. وتم التنسيق من خلال مفوضية اللاجئين لعرض منتجاتهم بالمعرض.

وأضافت ماجدة الالفي ان المعرض يهدف لتسويق المنتجات لدعم السيدات العاملات واصحاب المشاريع الصغيره ودعم الصناعه المصريةوسيتم التعاون مع المزيد من العارضين من ابناء الجنسيات الاخري في السنوات المقبله.