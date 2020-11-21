شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المستشفيات الجامعية بالمنوفية يشدّد على ضرورة ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد الدكتور محمد الصاوى، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، على ضرورة ارتداء الكمامة للعاملين في المستشفى والمترددين عليهم.
أكد، خلال اجتماعه بالدكتور أحمد القرش، مدير عام المستشفيات الجامعية، بالسادة أعضاء لجنة الصحة والسلامة المهنية، على الدعم الكامل من إدارة المستشفي لتوفير وسائل الوقاية اللازمة للعاملين بالمستشفيات، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بتقليل أعداد المرافقين للمرضى والزيارة، وفقًا للوائح المستشفي.
وفي نهاية الاجتماع، شدد الدكتور محمد الصاوى، على ضرورة المتابعة الدائمة من الأعضاء لقرارات لجنة الصحة والسلامة المهنية والعمل على تنفيذها، وتقديم تقرير في كل اجتماع عن سير العمل وتنفيذ قرارات اللجنة.
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