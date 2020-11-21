شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: 225 مليون لرصف الطرق المحلية بمراكز ومدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية، وتهيئة الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مطالباً الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ للانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر، مع الإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم وإزالة المعوقات لإنهاء الأعمال في أسرع وقت للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح المحافظ أن خطة الرصف المحلية بنطاق المحافظة للعام المالي 2020/2021، والمنفذة تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، ضمت تنفيذ 17 مشروع بتكلفة مالية بلغت 225 مليون و100 ألف جنيه، حيث شملت المشروعات رصف طريق الزقازيق بندف منيا القمح القطاع الأول، بطول 5 كم وبتكلفة 15 مليون و250 ألف جنيه، ورصف طريق الزقازيق بندف منيا القمح القطاع الثاني، بطول 5 كم وبتكلفة 15 مليون و250 ألف جنيه، ورصف طريق الأحرار اتجاه كوبري شرويده كوبري الصدر بطول 6.8 كم، وبتكلفة 7 مليون و400 ألف جنيه، واستكمال طريق الأحرار بطول 2.5 كم وبتكلفة 8 مليون و300 ألف جنيه، ورصف طريق 39 منيا القمح مشتول القطاع الأول بطول 5 كم، وبتكلفة 15 مليون و200 ألف جنيه، ورصف طريق 39 منيا القمح مشتول القطاع الثاني بطول 5 كم وبتكلفة 15 مليون و200 ألف جنيه، وكذلك رصف طريق كفر أباظة المثلث بطول 5 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه , بالإضافة إلى رصف عدد من الشوارع داخل مدينة ههيا بإجمالي أطوال 1.3 كم وبتكلفة 3 مليون و200 ألف جنيه , فضلا عن رصف عدد من الشوارع داخل مدينة ديرب نجم بإجمالي أطوال 1 كم وبتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه، ورصف طريق دائري منيا القمح بطول 2.5 كم مزدوج وبتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف طريق دائري سعود بطول 1.25 كم وبتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه، ورصف طريق ههيا العلاقمة بطول 5 كم وبتكلفة 13 مليون و700 ألف جنيه , رصف طريق فاقوس النوافعة بطول 5 كم وبكلفة 20 مليون جنيه , ورفع كفاءة جسر ترعة الصادي من بحر مويس حتي طريق أبوكبير كفر صقر بطول 6.8 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه، رصف طريق الزنكلون كفر جاويش بطول 4 كم وبطول 12 مليون و600 ألف جنيه، وكذلك رفع كفاءة جسر ترعة الغزالي بطول 5.5 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه، ورصف طريق أولاد صقر/ صان الحجر بطول 4 كم وبتكلفة 10 مليون و400 ألف جنيه .