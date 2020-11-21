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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح إجراءات الحد من انتقال عدوى كورونا بأماكن العمل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، انفوجراف يتضمن مجموعة من الإرشادات الضرورية للحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا بين الموظفين فى أماكن العمل، وهى :-1- إبلاغ المسئولين بمكان العمل عن الشعور بأى أعراض لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.
2- الحد من الاجتماعات خاصة بالأماكن المغلقة واستبدالها بالاجتماعات الافتراضية
3- الحفاظ على التاباعد الاجتماعى مع الزملاء والعملاء
4- الحد من وصم مرضى فيروس كورونا من زملاء العمل
5- عسل اليدين وتطهير الأدوات الشخصية
6- استخدام القفازات آحادية الاستخدام
7- عدم مشاركة الأدوات الشخصية
8- تطهير الأسطح المشتركة
9- الالتزام بارتداء الكمامة
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