شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن العمرانية الشرقية بالجيزة بسبب كسر مفاجئ فى أحد الخطوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن "منطقة العمرانية الشرقية"، وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي 500مم الخاص بمحطة العمرانية للصرف بشارع ترعة الزمر ناصية شارع خاتم المرسلين .
وتأسف الشركة عن هذا العطل خارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.
وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي.
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