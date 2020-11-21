شكرا لقرائتكم خبر عن "خريجى الأزهر" توضح موقف الإسلام من العمليات الإرهابية ضد المدنيين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، دورها فى دفع الشبهات عن الإسلام وتفنيد مزاعم المتطرفين والجاهلين باستخدامهم أحاديث نبوية سواء كانت صحيحة ولكن يفسرونها خطأ لكى يخدعوا منتسبيهم بأن أفعالهم لها أساس دينى، أو باستخدامهم أحاديث موضوعة ليمرروا أفكارهم الخبيثة، لذلك أطلقت المنظمة سلسلة من الفيديوهات للرد على تلك الشبهات وفضح المتآمرين على الإسلام.

ونشرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فيديو جديد، للرد على شبهة؛ كثرت العمليات الإرهابية فى منطقتنا والآن فى شوارع أوروبا ضد المدنيين.. فما موقف الإسلام من هذه العمليات التى تستهدف الأبرياء؟

وتضمن الفيديو موقف الشرع من استهداف المدنيين، يذكر أن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، هى أحد الأذرع القوية الناعمة لمؤسسة الأزهر الشريف، حيث تولى المنظمة اهتماما بالغا بالخريجين من كافة انحاء العالم ومدهم بالعلم الوسطى عن طريق كبار علماء الأزهر، حيث لم تشكل جائحة كورونا عائقا حول عمل المنظمة وقامت بعقد دورات عديدة فى تخصصات عدة عن طريق الفيديو كونفرانس.